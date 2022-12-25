战争带来剧变 乌克兰女力撑起一片天

（法新社乌克兰尼古拉耶夫市25日电） 莫斯科派兵攻打乌克兰的那一天，乌克兰南部尼古拉耶夫市的塔拉诺娃毅然决定从军，捍卫自己的家乡。

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50多岁的前营造业经理塔拉诺娃（Svitlana Taranova）说：「我在2月24日上午11时和领土防卫部队签下合约…这是唯一可行的决定，不是牺牲。」

在东方70公里处的赫松（Kherson）遭俄军占领后，尼古拉耶夫市也很快地陷入险境。

俄军若要拿下黑海运输枢纽敖德萨（Odessa）必先夺下尼古拉耶夫市；因此，尼古拉耶夫市成了俄军猛烈炮火攻击的目标。

目前在步兵部队服役的塔拉诺娃说：「刚开始，我很怕集束炸弹。每次爆炸，心理就一阵紧张。」

后来，恐惧转变成决心。「我现在不觉得有必要躲起来。我只想要复仇。」

塔拉诺娃在战场和俄军交战的同时，尼古拉耶夫市其他女性也以不同方式贡献一己之力。

41岁的面包店员工妮丘克（Svitlana Nitchouk）说：「我们这里也是奋战不懈，我们供应士兵食物。」

另一名30多岁的资讯科技业者先把女儿安置在相对安全的乌克兰西部地区后，定期返回尼古拉耶夫市，将网路集资购买的车辆或军事装备送给作战的士兵。

音乐学者柯尔基娜（Julia Kirkina）则是每周五在一家餐厅演奏钢琴和唱歌。

「音乐是治疗精神的良药之一，我的演唱帮助人们保持冷静和乐观。」

11月13日乌军收复赫松后，尼古拉耶夫市不再是战争的前线，但当地已有150多位居民丧生和700人受伤。

在30万至50万名的居民逃亡、4/5的妇女逃离家园之后，尼古拉耶夫市已然成为一座几乎是纯男性的城市。

心理分析师维克托罗夫纳（Irina Viktorovna）指出，尽管日益处于弱势，但尼古拉耶夫市的女性拒绝认为自己是受害者。

「她们没时间恐慌和迷失。」但她也坦承有些崩溃的案例。

自从俄军锁定攻击民间基础建设后，尼古拉耶夫市就跟国内其他地方一样，缺水、缺电，缺暖气是家常便饭。

过去是美发师的萨威兹卡（Aleksandra Savitska）现在和夫婿一起在一个非政府组织服务，负责配送食物和补给品给士兵和平民。

在她上传IG的影片中，可以看到25岁、住在赫松的萨威兹卡戴上头盔、穿上防弹背心，完成了发送食物和卫生用品的任务。

「我的生活发生剧变，过去我的工作是将女性打扮地很漂亮。如今我是名志工，这是我现在的工作。」

© 2022 AFP