乌克兰拟呼吁取消俄罗斯联合国常任理事国席次

（法新社基辅25日电） 乌克兰外交部长库列巴说，乌克兰打算在26日呼吁取消俄罗斯联合国安全理事会常任理事国席次。

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库列巴（Dmytro Kuleba）今天晚间在马拉松式电视节目表示：「我们将在明天正式表达我们的立场。我们有一个非常简单的问题：俄罗斯是否有权继续担任联合国安理会常任理事国，甚至留在联合国？」

「我们有一个令人信服和经过缜密思考的答案--不，它无权。」

库列巴表示，俄罗斯在安理会拥有具否决权的常任理事国席次问题已在外交界引发讨论，除了俄罗斯，美国、英国、法国和中国也是安理会常任理事国。

他说：「这些问题还没在国家和政府领袖记者会及公开声明中讨论，但较低层次的官员已经在问这个问题--俄罗斯应该怎么样，才不会对和平和安全构成威胁。」

握有重权的安理会由15个成员组成，任务是透过实施制裁、授权军事行动和批准修改联合国宪章，以因应全球危机。

但是，安理会5个常任理事国都拥有可以阻止任何决议的否决权，这反映二次世界大战结束时的权力动态。

长期以来，各国一直呼吁改革安理会，一些人批评非洲和拉丁美洲国家没有常任理事国席次，代表性不足。

美国总统拜登9月表示，支持扩大安理会并使其「更具包容性」--这是华盛顿罕见呼吁采取行动，因为在美国前总统小布希（George W. Bush）执政期间，美国曾因绕过安理会入侵伊拉克而闻名。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

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