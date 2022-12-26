巴基斯坦拉合尔单车客 倡议抛弃汽车

（法新社拉合尔26日电） 巴基斯坦第2大城拉合尔雾霾令人窒息，单车客忍受着达到危险程度的空污、汽车驾驶的欺凌以及社会污名，用实际行动倡议不开车，改采对环境友善的交通方式。

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每周约有100名成人和儿童在这个拥有逾1100万人口的城��几个地标跳上单车，其中有些人戴着口罩或用围巾包住口鼻。

于8月加入此一倡议的可汗（Afia Khan）说：「雾霾令我们非常担忧，因为现在有那么多车，而且人口也急遽增加。」

然而，鼓励民众接受环境友善交通方式是一项艰巨挑战，这群人通常得靠警方护驾才能在没有专用自行车道的拉合尔（Lahore）��区维护自身安全。

「清洁巴基斯坦绿色巴基斯坦」（Clean Pakistan Green Pakistan）负责人苏赫尔（Rana Sohail）表示，「冷酷无情的摩托车、摩托三轮车和汽车」没有共享道路的观念，单车客只能任凭他们摆布。

古瑞希（Humayun Qureshi）昨天跟妻子和两名女儿一起参加活动时告诉法新社：「政府必须建置对单车更友善的基础设施。」

在极度保守的巴基斯坦，民众还普遍认为女性不宜从事运动，包括骑单车，因为会有遭到男性骚扰的风险。

和全家一起骑单车的学生贾玛尔（Zarwa Jamal）说：「女性恐怕很难单独骑单车，因为会遭到骚扰。可以跟一群人一起骑真的很棒，因为安全有保障。」

拉合尔一直是污染最严重的全球大城��之一，包括工业污染物、季节性燃烧作物?留物造成的雾霾、汽车废气，而这些因子碰到寒冷冬温更会合并成为有毒烟雾。

由于空污严重，法院11月在裁定中强制当局周五和周六停课。

过去几年雾霾日益严重，对健康造成可怕影响，这样的认知让民众对当局施加压力，要求采行措施因应相关问题。

单车客芮曼（Tanzeel ur Rehman）说：「距离真正唤起环保意识还很远，但是希望我们可以慢慢达成。」

© 2022 AFP