洛兴雅难民船漂流1个月 抵达印尼西岸

（法新社印尼大亚齐25日电） 印尼警方表示，1艘载有57名洛兴雅（Rohingya）难民的船只故障，在海上漂流1个月后在今天停靠印尼西岸。另1艘船只恐有至少180名洛兴雅人在海上漂流数周后罹难。

广告 继续浏览后续

数以千计、以穆斯林为主的少数族裔洛兴雅人在缅甸受到严重迫害。每年都有许多人甘冒生命危险，踏上漫长且昂贵的海上旅行，搭乘状况不佳的船只，试图前往马来西亚或印尼。

当地警方发言人温纳迪（Winardy）告诉法新社，这艘载有57名男子的木船，于当地时间上午8时左右抵达印尼最西端亚齐省（Aceh Province）的海滩。

温纳迪说：「这艘船的引擎坏了，被风吹到大亚齐县（Aceh Besar）拉东村（Ladong Village）的岸边。他们说他们已经在海上漂流了1个月。」

温纳迪还说，一些当地人告诉警方这艘船停靠在那里后，警方赶到了海滩。

他说，船上有4名男子生病，已被送往医院。

当地移民办公室负责人夏特里（Telmaizul Syatri）表示，将暂时把这些难民安置在地方政府设施内。

夏特里说：「我们将与国际移民组织（International Organization for Migration）和联合国难民署（UNHCR）协调，以便妥善处理。」

这是最近几个月来第3艘抵达印尼的洛兴雅难民船。根据联合国难民署说法，两艘共载229名洛兴雅人的船只在11月15日和16日抵达亚齐省。

联合国难民署和东南亚政界人士日前呼吁营救另1艘载有多达200名洛兴雅难民的遇难船只，船上还有许多滞留海上数周之久的妇女和儿童。

© 2022 AFP