翁山苏姬其余5罪名 传缅甸法庭30日做最终判决

（法新社仰光26日电） 法界消息人士今天告诉法新社，缅甸军政府法庭经过18个月审理，30日将对前文人政府实质领袖翁山苏姬被控的其余5项罪名做出最终判决。

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自从缅甸军方2021年2月推翻翁山苏姬（Aung San Suu Kyi）政府，结束这个东南亚国家短暂的民主时期以来，77岁的翁山苏姬一直遭到囚禁。

军政府法庭已审理翁山苏姬被控的14项罪名，包括贪腐、非法进口对讲机、违反「政府机密法」（Official Secrets Act），到目前为止每一项都认定她有罪，已判处她26年刑期。

因未授权和媒体谈论而要求匿名的法界人士表示：「控辩双方今天做最后陈词…判决将在30日出炉。」

消息人士表示，翁山苏姬出庭时，健康情况似乎良好。

人权组织批评这场审判是骗局。联合国安全理事会21日通过决议案，要求缅甸军政府释放民主领袖翁山苏姬。这是安理会自军方政变以来，首次针对缅甸通过的决议案。

这是安理会今年相对团结的时刻，安理会常任理事国中国和俄罗斯是缅甸军政府的盟友，在表决中投下弃权票。两国在决议案措辞修改后，决定不行使否决权。

翁山苏姬面对的其余5项贪腐罪，主要是关于替一名政府部长租用直升机，翁山苏姬在此案中被控未遵循规范，造成「国家损失」。

这5项罪名每项最高刑期都是15年徒刑。在之前的贪腐案件中，法院大致每项罪名判翁山苏姬3年徒刑。

© 2022 AFP