象徵与俄决裂　乌克兰人打破传统在12月25日过耶诞

（法新社基辅25日电） 教堂钟声和圣歌在乌克兰首都基辅响起，东正教徒今天违抗俄罗斯宗教领袖，参加了耶诞礼拜。

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一些乌克兰教会决定在12月25日庆祝耶诞，而不是依照东正教惯例在1月7日过耶诞节，凸显基辅和莫斯科教会的分歧随战争持续而日益加深。

前来参加礼拜的史坦科（Olga Stanko）告诉法新社，她赞成乌克兰与俄罗斯拉开距离的任何举动，她还说，她认为早该修改耶诞节的日期了。

这名72岁的老妇人提到儿子在乌东前线巴赫姆特（Bakhmut）作战时老泪纵横：「战争为我们带来这么多伤痛，我们忘了他们是我们的敌人，我们太容易上当受骗了，现在战争降临到我们头上，一场灾难。」

乌克兰国际传真社（Interfax Ukraine）民意调查显示，近半乌克兰人和史坦科一样，赞成更动庆祝耶诞节的日期，比例高于2021年的26%，但仍有31%的人反对。

至少从17世纪开始，乌克兰的宗教信仰就一直处于莫斯科领导之下，但因俄罗斯吞并克里米亚和支持东部分离主义，部分乌克兰东正教会在2019年与莫斯科决裂。

今年5月，即俄罗斯入侵乌克兰3个月后，俄国支持的乌克兰东正教分支也表示已与莫斯科断绝关系。

© 2022 AFP