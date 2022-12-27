中国宣布明年防疫降级 外商：终于能松一口气

（法新社北京27日电） 中国官方昨晚宣布明年1月8日将COVID-19降为「乙类乙管」并取消入境集中隔离。中国美国商会回应，中国终于迎来转机；英中贸易协会也说，这项决策让所有人都「松一口气」。

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中国美国商会（American Chamber of Commerce in China）主席华刚林（Colm Rafferty）谈到取消检疫措施的计画时称，「感觉中国总算迎来转机。」

英中贸易协会（China-Britain Business Council）中国区总裁赵汤（Tom Simpson）也表示，「所有人都觉得松了一口气。这项政策终结了长达3年、非常严重的破坏。」

赵汤告诉法新社，预计明年的国际贸易人员往来将明显增加。随着航空公司持续复飞更多航班，企业纷纷调整2023年的中国战略，业务若要全面恢复，可能仍将是「逐步渐进」的。

尽管如此，赵汤说，北京政府的宣布还是「非常、非常受到欢迎」。

中国国务院联防联控机制26日深夜发布「关于印发对新型冠状病毒感染实施乙类乙管总体方案的通知」，并将「新型冠状病毒肺炎（COVID-19）」更名为「新型冠状病毒感染」。宣布对感染者不再实施隔离、不再判定密切接触者、不再划定高低风险区，且不再对入境人员和货物等采取检疫措施，包括取消入境集中隔离。

这项重大调整宣布后，瞬即引起中国民众热议。出国签证及机票的网路搜寻次数立刻暴增10倍及8.5倍，不少台商更准备返国过年。

© 2022 AFP