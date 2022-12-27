乌克兰前线儿童看不到明天 最大梦想是和朋友散步

（法新社巴赫姆特/利曼26日电） 8岁的丽莎（Lisa Shtanko）站在泥地路边，看着乌克兰军人鱼贯而过。俄罗斯入侵后，她是镇上少数留下来的儿童。

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镇上几乎没电、没暖气，大部分朋友也早就不在了，而在记者来访的当天上午，丽莎家门外才刚刚遭到轰炸。

她站在父亲维克托（Viktor Shtanko）身旁告诉法新社：「今天我心情不好，因为有轰炸。」

生活在俄乌战争前线的儿童被迫学习管理排山倒海的压力，专家警告，长此以往，恐导致疾病。

丽莎的家乡利曼（Lyman）被俄军占领4个月，大半个镇成了废墟，周围森林也满布地雷。乌军虽在10月间收复利曼，但附近战争未见落幕。

42岁的维克托说：「她当然怕，没什么比死亡就在身边 更让人害怕的，但她有爸爸，没事的。」

即将到来的除夕和东正教1月7日过的耶诞节，或许能让人稍稍从战争中抽离，但维克托手头上能送的东西，也只有人道组织捐助的玩具而已。

育有6岁女儿的科斯蒂亚（Kostya Korovkin）说，生活这么辛苦，有小孩的家庭大多离开了，很多人「没有理由再回来」。

他告诉法新社，自己无处可去，言下之意，女儿只能被迫在地下室度过漫漫长日，偶尔才能到只剩流浪狗游荡的街头闲晃透透气。

有时她会去这栋建筑物的6楼，那里才有网路可以远距上课。

大门口有人架起了小耶诞树，树上放着糖果，但科斯蒂亚说，「已经没有可以来拿糖果的孩子了」。

利曼战火稍歇，顿内茨克地区（Donetsk）东部其他城镇却依旧烽火连天，上周总统泽伦斯基意外造访的巴赫姆特（Bakhmut）已有好些个月遭俄军重创。

1处20个人躲了8个月的地下室内，14岁的格莱布（Gleb Petrov）用坚定的握手和严肃的表情迎接访客。

格莱布是这地下室唯一未成年者，他照顾老人、照看1只也住在那里的黑猫。有时他画画、试着阅读适合成人的书，如果有电，就玩玩手机。

他告诉法新社：「我不考虑未来，我甚至不知道1小时后或1天后会发生什么事。」

外头爆炸声回荡，格莱布说，他已经学会怎么分辨敌我战火的不同。记者问他最大梦想是什么，他说，只想「和朋友一起散步」。

数十名、甚至数百名儿童仍留在巴赫姆特，他们的父母无法离开、或不愿离开。

志工索尔达托娃（Katherine Soldatova）说：「这些孩子都已经长大成人了。」

她隶属的组织在学校地下室设立了收容所，提供暖气的房间里放了耶诞树和电视，「为的是让他们有些许安全感」。

心理学家尤奇恩查克（Alyona Yukyanchuk）表示，巴赫姆特的孩子处于「永久不安」的状态，「世界可能在任何1秒背叛他们，所有一切都可能在转瞬遭到摧毁」。

在非政府组织「SOS儿童村」（SOS Children's Villages）乌克兰分部任职的尤奇恩查克说，由于爸妈「关心的是生存」，孩子们得学着应付「影响注意力（和）认知资源」、且可能导致长期疾病的持续压力。

但她说，她尽量保持「一点点乐观」，不愿接受这些孩子会沦为「失落世代」的说法。

她说：「乌克兰无一处安全，但只有一小部分儿童生活在前线。他们需要关注，但我确信很多人会找到资源。」

© 2022 AFP