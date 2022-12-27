利比亚团结政府与东部势力换囚 释放战机飞行员

（法新社的黎波里26日电） 利比亚媒体今天报导，利比亚团结政府与东部敌对势力交换囚犯，释放东部军阀哈夫塔（Khalifa Haftar）2019年攻击首都的黎波里时被俘虏的飞行员盖然（Amer al-Orfi al-Gajam）。

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根据相关报导和社群媒体上的照片，利比亚团结政府将盖然释放，以交换哈夫塔部队所关押的15名囚犯。哈夫塔的军队支持敌对政府，并控制利比亚东部与南部的大部分地区。

法新社报导，从社交媒体上的照片看来，哈夫塔部队高阶成员盖然蓄着长胡子，穿着传统的利比亚长袍和背心。

2011年人民起义推翻了强人格达费（Moamer Kadhafi）政权，也造成权力真空，随后由一连串的武装团体填补。

哈夫塔的部队自封为利比亚国民军（Libyan National Army），就是后来出现的最强大团体之一。

2019年，哈夫塔占领南部大部分地区，并对的黎波里发动攻击。

同年12月，政府军表示他们在首都以西约45公里处击落了一架俄制米格-23战斗机（MiG-23），并俘虏了飞行员盖然。

哈夫塔的部队后来宣布，由于「技术性故障」，他们失去了一架米格-23战机，飞行员已被俘。

哈夫塔方面目前尚未就报导中的换囚行动立即发表声明。

© 2022 AFP