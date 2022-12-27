土耳其2023年大选 库德族物色勇敢候选人

（法新社土耳其迪亚巴克尔27日电） 土耳其安全部队和库德族武装分子2015年在东南部以库德族为主的迪亚巴克尔市爆发冲突最严重期间，库德族人权律师艾尔西头部中弹，他的遇害地点目前还留有弹痕。

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人口超过100万的迪亚巴克尔（Diyarbakir）在当时的巷战过后，许多区域都必须重建。身为当地律师公会主席的艾尔西（Tahir Elci）在一座知名清真寺附近中弹身亡。

随着土国将在明年6月举行大选，当年冲突留下的伤痕现仍在恶化中，届时土国主要亲库德族政党「人民民主党」（HDP）恐被排除在大选之外。

土国检方去年以和「恐怖主义」挂钩为由，要求解散国会第3大党人民民主党。检察总长上周才请求法官，取销人民民主党请领政府经费的资格，使该党的竞选活动陷入困境。

2019年以72%得票率当选迪亚巴克尔市长但从未获准就职的阿亚斯（Orhan Ayaz）说：「（在全国8500万人口中，）我们有600万选民，需要一位勇敢的候选人来支持库德族。」

人民民主党其他60多位民选官员也都遭遇相同状况，总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）政府指控这些当选人犯下「恐怖主义」罪行，并指派执政党党员取代市、镇长职位。

已有数以千计人民民主党籍官员和支持者被关进监狱中，包括有群众魅力的演说家、党共同领导人德米尔塔什（Selahattin Demirtas）。他2018年在狱中跟艾尔段竞逐总统大位。

自从1990年代以来，已有十余个库德族政党在打压下遭禁或解散。

人民民主党2018年大选拿下12%选票，如果明年6月前这个政党遭禁止参政，届时将有那么多选民遭到褫夺公权。

然而，对土耳其的选举而言，经常被形容成「世界最大无国家民族」的库德族选票向来具决定性影响。

阿亚斯警告，库德人不会支持「不支持我们的政党」。

艾尔段的伊斯兰主义草根政党正义发展党（AKP）从2022年执政至今，2018年大选时在迪亚巴克尔嬴得30%选票。

不愿意具名的当地生意人说：「库德人不会投票给他们的敌人。」

「但是他们也可以保持中立，那样就足以让艾尔段胜选了。」

© 2022 AFP