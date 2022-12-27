库德族巴黎街头抗议 土耳其召见法国大使表不满

（法新社伊斯坦堡26日电） 法国巴黎发生枪击案造成3名库德族人丧生后，库德族团体和支持者连日上街抗议，土耳其今天为此召见法国大使，声称法国官方几乎没有任何作为来阻止「反土耳其宣传活动」。

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法新社报导，一名69岁法国白人男子12月23日对巴黎库德族文化中心开火，造成3死3伤。凶嫌曾承认对外国人怀有「病态」的恨意。事件发生后，巴黎街头爆发抗议活动。

一些抗议人士挥舞着「库德工人党」（PKK）的旗帜；另一些人则举着标语，指责土耳其是杀手国家，与这起枪击事件有关。土耳其及其西方盟友视库德工人党为恐怖组织。

一名土耳其外交消息人士表示，土耳其外交部召见法国大使，指控法方未能阻止库德工人党在巴黎推动反土耳其的「黑色宣传」。

这名消息人士声称库德工人党的不实指控，被「法国政府官员和一些政客」用来对付土耳其。

这名消息人士说：「我们对库德工人党人马针对我国发起黑色宣传，以及法国政府和一些政客被当作这种宣传的工具表达不满。」

库德工人党在土耳其活动叛乱长达数十年，夺走数以万计人的性命。居住土耳其境内的库德族约有1400万人，约占土耳其总人口18%。（译者：纪锦玲）

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