有样学样 2022年多国候选人模仿川普指控选举舞弊

（法新社华盛顿27日电） 从美国、巴西到以色列，选民在2022年饱受一连串与选举相关的不实资讯所扰，但许多选民并不买帐美国前总统川普对民主进程充满阴谋论的那一套说法。

广告 继续浏览后续

社群媒体推特（Twitter）、脸书（Facebook）、TikTok和YouTube充斥假讯息，从利用深伪技术（Deepfake）的换脸影片，到窜改的照片，在在试图操纵选民，民主倡议人士则指控这些平台在打击不实讯息上做得太少。

今年，世界各国有多名候选人模仿川普的招数，提出没有根据的选举舞弊指控，但在美国和巴西等国家，仍有许多选民不吃这一套。

11月的美国期中选举并未出现各界广泛预期的共和党「红潮」，反而许多川普钦点的候选人在紧绷的选战中败下阵来。观察人士指出，这些人持续拒绝接受2020年大选结果，或许是拖累其选情的原因。

华盛顿大学知情公众中心（Center for an informed public）学者柯斐德（Mike Caulfield）告诉法新社，共和党领导人和支持者「似乎都拥护阴谋论，结果导致挑出很糟糕的候选人、没办法动员选民、选民产生不信任感，以及其他一连串恶果」。

巴西总统大选也出现类似情况。第一轮投票未得到确切结果后，极右派现任巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）在缺乏证据的情况下，学川普拿出选举舞弊说，导致10月底的决选在假消息充斥下陷入紧绷。

波索纳洛的左派对手鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）最终取得胜利，而且民调显示，大众对选举过程的透明度依旧抱持很大信任。

然而分析师也警告，许多选民依旧相信波索纳洛的指控，巴西打击不实讯息仍有很长的一段路要走。

以色列11月大选似乎也遵循川普的剧本。以色列前总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的右翼联合党（Likud Party）在选战开打后没多久，就喊出「停止偷窃选举」（stop the steal）口号。

不实讯息监控组织FakeReporter领导人夏茨（Achiya Schatz）说，「联合党提出阴谋论，称选举被操纵，还说以色列中央选举委员会被『深层政府』（deep state）掌控」。

尼坦雅胡后来胜选，在野14个月后重新掌权，联合党的选举舞弊指控也跟着不了了之。

© 2022 AFP