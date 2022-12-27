洛兴雅难民船抵印尼 近月第4艘

（法新社印尼大亚齐26日电） 当局表示，1艘载有近200人的船只今天在印尼靠岸后，洛兴雅（Rohingya）难民接受了紧急医疗。这是近几个月来，第4次有洛兴雅难民船登陆印尼。

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数以千计、以穆斯林为主的少数族裔洛兴雅人在缅甸受到严重迫害。每年都有许多人甘冒生命危险，踏上漫长且昂贵的海上旅行，搭乘状况不佳的船只，试图前往马来西亚或印尼。

警方发言人温纳迪（Winardy）表示，这艘木船在下午约5时30分抵达印尼最西端亚齐省（Aceh Province）海滩。

「185名洛兴雅移民登陆毕迪（Pidie）（地区），包括83名成年男性、70名成年女性和32名儿童。」

温纳迪还说，难民被临时安置在当地1个设施，卫生工作者正在治疗生病的人。

法新社记者表示，有些人看起来非常虚弱和消瘦，医护人员帮他们打了点滴。1名卫生工作者告诉法新社，有些孩子「严重脱水，有些孩子在吐」。

目前不清楚他们航行了多久，但其中1位年轻人说，他们是从孟加拉出发。

14岁的法鲁克（Umar Faruq）说：「我们来自孟加拉的洛兴雅难民营，希望印尼给我们受教育的机会。」

温纳迪强调，由于越来越常看到难民船登陆亚齐，当局正在协调应对措施。

昨天另有1艘载有57名洛兴雅难民的故障船只，在海上漂流1个月后，停靠印尼西岸。

© 2022 AFP