漫长保育旅程最后一程 泰国野放13只沙鲁斯鹤

（法新社泰国武里喃省27日电） 天刚破晓之际，13只泰国东方沙鲁斯鹤在泰国东北部一处水面泛着涟漪的水库上空野放，这是泰国为复育这种几近灭绝的物种所付出的最新努力。

广告 继续浏览后续

大约50年前，泰国东方沙鲁斯鹤（Thai Eastern Sarus）几乎在泰国消失殆尽，它们最后一次在野外现踪是在1968年，之后泰国政府、柯叻动物园（Nakhon Ratchasima Zoo）和联合国联手拯救这种常被称为泰国鹤的鸟类。

1989年，他们开始利用柬埔寨捐赠的沙鲁斯鹤进行繁殖，2011年首次野放。

国际自然保育联盟（IUCN）将沙鲁斯鹤列入濒危物种「红色名录」（Red List），估计目前仅剩1万5000只在野外生存；一般认为沙鲁斯鹤的泰国亚种已从泰国野生湿地中消失。

但自2011年以来，已有超过150只人工繁殖的沙鲁斯鹤在武里喃省（Buriram）野放。这种鸟类身长可达180公分、体重近7公斤。

武里喃省省长查瓦特（Chaiwat Chuntirapong）说：「这是泰国鹤能够独立生活和繁殖的唯一地方。」

这些头部长着红色羽毛的鸟类被装在特制的大箱子里，从繁殖地湿地和东方沙鲁斯鹤保育中心（Wetland and Eastern Sarus Crane Conservation Center）跋涉到Huai Chorakhe Mak水库，它们透过网眼观察外面的环境。

13只沙鲁斯鹤在耶诞节当天全部野放，在孩童和围观民众的欢呼声中，这些巨大的禽鸟大声鸣叫、笨拙地拍打着翅膀，摇摇晃晃地飞向天空。

这是研究人员漫长旅程的最后一刻，他们从孵化开始悉心照料这些鸟类，逐渐将它们引入野外，然后带着它们飞向自由。

柯叻动物园研究员塔纳（Tanat Uttaraviset）说：「照护员穿上能够遮掩身体的衣服，套着鸟头手偶，一步步教导它们觅食和熟悉自然环境。」

他说，在这个漫长的过程中，约有6到7成的沙鲁斯鹤在野外存活下来。

在野放之前，每只沙鲁斯鹤都有植入微晶片并加上标签，让研究人员得以持续追踪它们，并改进保育计画。

除了培育和野放，这项计画的重要一环是让人们接受物种与环境方面的教育。

但柯叻动物园园长塔纳琼（Thanachon Kensing）说，它们的栖息地仍受到「广泛的农业入侵」威胁。

有鉴于此，动物园成立一个学习中心，教育游客和当地民众如何更完善保护这些鸟类赖以生存的环境。

看着沙鲁斯鹤在波光粼粼的水面上翱翔，研究员塔纳只有一个希望。他说：「最终目标是确保这种鸟类的族群量。」（译者：刘文瑜/核稿：李佩珊）

© 2022 AFP