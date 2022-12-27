被控与政府作对 白俄前金牌女泳将判刑12年

（法新社莫斯科26日电） 白俄人权组织维斯纳（Viasna）表示，白俄罗斯法院今天在当事人缺席下，判处前世界金牌泳将、异议人士赫拉西梅尼亚（Aliaksandra Herasimenia）12年有期徒刑。 法新社报导，赫拉西梅尼亚职涯中曾赢得游泳世锦赛金牌、奥运银牌，于2019年退休。她自2020年秋季以来一直避居海外，这次法院宣判时并未出庭。

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白俄罗斯人权团体「维斯纳」（Viasna）表示，36岁的赫拉西梅尼亚被判多项罪名成立，包括「呼吁制裁（白俄罗斯）」和其他「意在危害白俄国家安全」的举措。

2020年8月，白俄强人总统鲁卡申柯（Alexander Lukashenko）争议性当选连任引发大规模示威，当时赫拉西梅尼亚与他人共创「白俄罗斯体育团结基金会 」（Belarusian Sport Solidarity Foundation，BSSF）。

当有运动员因政治观点而被当局盯上时，基金会提供相关运动员财务和法律方面的援助。

「白俄罗斯体育团结基金会」还主张抵制在白俄举行的体育赛事，并呼吁国际奥林匹克委员会（IOC）暂停白俄会籍。

这个基金会遭白俄当局认定为极端分子。 赫拉西梅尼亚曾以1万6000多美元的价格拍卖她在2012年游泳世锦赛赢得的一枚金牌，所得款项用来支持基金会运作。（译者：纪锦玲）

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