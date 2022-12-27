阿富汗一人抗争 她在喀布尔大学门口举牌要求读书

（法新社喀布尔27日电） 18岁阿富汗女学生马瓦周末期间只身抗议女性遭到禁止接受大学教育，在喀布尔大学门口高举写有「要读书」抗议海报的她，必须忍受塔利班警卫的奚落和羞辱。

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法新社报导，这位女学生只愿意用马瓦（Marwa）这名字受访。她说：「有生以来我第一次感到如此骄傲、坚定、强大，因为我挺身对抗，跟他们要求真主赐予我们的权利。」

在阿富汗，自从塔利班（Taliban）重新掌权以来，女性引领抗议变得越来越罕见，尤其年初核心女权活动家遭到拘捕以后。参与活动人士有可能被捕、遭到暴力相向，或是被社会污名化。

但是马瓦不改其志。她站在阿富汗第一学府喀布尔大学（Kabul University）校门口数公尺外高举海报，坐在车里的姐妹用手机拍下她沉默抗议的影片。

塔利班上周禁止女性接受大学教育，这项践踏女权的新举措招致国际公愤。一些女性曾经试图就此展开抗议，却被火速驱离。

马瓦25日带着写有阿拉伯文「读书」的海报，当着喀布尔大学入口警卫的面，勇敢地高高举着。

「他们用真的很难听的话骂我，我只是冷静以对。我要展现单一阿富汗女性的力量，证明即使只有一个人也可以挺身对抗压迫。」她说：「其他姐妹们看到连一个女孩也可以反抗塔利班，就会鼓励她们挺身打倒塔利班。」

尽管塔利班重新掌权的时候曾经承诺实施较温和规定，却坚持更严厉限制女性，实际上排挤女性参与公众生活。

当局24日又下令禁止女性为非政府组织（NGO）工作。

女子中学已被勒令关闭超过一年；许多失去原本政府职缺的妇女只得到微薄薪资，让她们待在家中；女性也不可以前往公园、健身房和公共浴室。

塔利班表示，相关限制出于妇女不遵守戴头巾等严格伊斯兰服仪规定。

马瓦的未来心愿是成为画家。但是她表示，阿富汗全国已经成为一座女子监狱。

她说：「我不想要遭到囚禁，我有远大梦想要去达成。这是我为何决定挺身抗争。」

© 2022 AFP