与科索沃关系紧张 塞尔维亚获俄力挺

（法新社莫斯科28日电） 巴尔干半岛国家塞尔维亚与邻国科索沃近期因发生枪击案与架设路障事件，关系日益紧绷。俄罗斯克里姆林宫今天表示，俄方「支持」重要盟邦塞尔维亚。

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今年12月10日，在科索沃北部塞裔为主地区，有数百名塞裔民众架起路障，瘫痪两条边境通道的交通，起因是不满科索沃警方逮捕一名塞裔前警员。

科索沃于2008年宣布脱离塞尔维亚独立，但塞国政府拒绝承认，并且鼓励留在科索沃境内的12万塞裔民众违抗当地政府。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告诉记者：「俄罗斯非常密切关注情势，以及如何保障塞尔维亚裔的权利。」

他说：「我们支持贝尔格勒（Belgrade）政府采取的所有行动。」

然而，培斯科夫也说：「塞尔维亚是主权国家，想在这里寻找俄罗斯某种破坏性的影响力是大错特错。」

根据培斯科夫的说法，「塞尔维亚正替邻近处境艰难的塞裔居民捍卫权利。当这些权利被侵犯，他们自然会严正回应。」

塞尔维亚武装力量参谋首长莫伊西洛维奇（Milan Mojsilovic）25日被派往与科索沃的边界后，总统武契奇（Aleksandar Vucic）26日下令塞国武装部队进入「最高警戒」，以及加强特种部队兵力。

© 2022 AFP