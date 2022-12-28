人权组织：至少百名抗议人士恐被伊朗判死刑

（法新社巴黎27日电） 设于挪威奥斯陆的非政府组织「伊朗人权」（Iran Human Rights）今天表示，伊朗爆发头巾革命100多天来，境内各地被捕的抗议人士中，至少100人恐被判处死刑。

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22岁库德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好头巾，9月16日于遭宗教警察羁押期间死亡，在全国各地引发已经长达3个多月的示威抗议。

伊朗本月稍早已处决和抗议有关的两名男子。人权人士表示，当局加强打压行动，是为了让大众心生恐惧。

「伊朗人权」在27日发布的报告中列出100名被捕人士，他们可能将面临处决，其中至少11人已被判处死刑。这份名单中有5名女性。

报告还表示，许多被捕人士寻找委任律师的管道有限。

「伊朗人权」主任阿米瑞-莫加达姆（Mahmood Amiry-Moghaddam）说：「利用判处死刑和执行部分死刑判决，他们（当局）想要民众回家去。」

他告诉法新社，「此举虽发挥了部分效应」，但「我们观察到普遍上是对当局更为不满」。

「这种透过处决散播恐惧的战略已经失败。」

「伊朗人权」公布截至今天的最新数据显示，这波头巾革命已经造成476名抗议人士丧生。

© 2022 AFP