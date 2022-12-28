伊斯兰教法重返阿富汗法庭 诉求以眼还眼正义

（法新社阿富汗加兹尼28日电） 在阿富汗东部加兹尼省（Ghazni）上诉法院的小房间里，一名因谋杀罪被判处死刑的老人跪在戴着头巾的法官面前，恳求饶他一命。

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法新社报导，这名75岁的老人承认自己枪杀亲戚。他说，这是出于报复，因为谣传这个亲戚和他的儿媳妇发生性关系。

根据塔利班政权最高领袖上个月首度下令实施的伊斯兰教法所订以眼还眼惩罚，这名老人将面临公开处决，由受害者的亲戚执行。

这名老人恳求说：「我们家属间已经达成和解。」

「我有证人可以证明我们已经就赔偿达成协议。」

法新社难得获准进入加兹尼的法院，了解自从去年8月塔利班重新掌权以来，伊斯兰教法司法如何实施。

加兹尼的官员避免使用法院正式的西式法庭，而是在一个小房间里进行诉讼，参与者坐在铺有地毯的地板上。

年轻的法官摩宾（Mohammad Mobin）面无表情的听着，然后问了几个问题。

然后，他下令几天后再开庭，让老人有时间找证人，证明双方家属同意他的说法。

摩宾说：「如果他能证明自己的主张，判决就可以修改。」

「如果没有（达成和解），可以肯定的是，伊斯兰教法中规定的（以眼还眼）报复刑罚（qisas）将适用。」（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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