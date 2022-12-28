俄罗斯议员于印度度假疑阳台坠死 据称曾批评俄乌战争

（法新社新德里27日电） 印度当局今天表示，警方正调查俄罗斯政治人物安托夫（Pavel Antov）与旅伴在豪华旅馆内突然死亡的事件；据称安托夫曾批评俄罗斯对乌克兰发起的战争。

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65岁的安托夫原本在印度东部奥里萨省（Odisha）的旅馆与另外3名俄罗斯人一起度假，但有人于本月24日在旅馆外发现安托夫倒在血泊中的遗体。

安托夫被发现死亡前两天，他的旅伴之一毕德诺夫（Vladimir Bidenov）在同一家旅馆似乎心脏病发作，昏迷后未能挽回性命。

警方表示，他们正检视监视器画面，查问旅馆员工，同时等待详细验尸报告出炉，但目前没有发现谋杀迹象。

地方警局局长彭迪特（Rajesh Pandit）告诉法新社：「我们正检验有关两名俄罗斯人死亡的所有可能面向。」

他说，毕德诺夫心脏病发，可能是因为大量饮酒和用药过量。

彭迪特还说：「目前看来，安托夫似乎是从旅馆阳台意外跌落。他可能是因为朋友丧命而心烦意乱，走到阳台上，或许从那里摔死。」

他说，安托夫和朋友们于12月中旬抵达奥里萨省，先游览了数个景点，然后于上周入住拉耶加达（Rayagada）的旅馆。

警方也盘问了两名陪伴安托夫等人的当地旅游业者，以及参加这次旅程的另外两名俄国人。

安托夫是俄罗斯执政党「团结俄罗斯党」（United Russia Party）一员，自2018年起担任莫斯科以东150公里一个地区的地方议会议员。

他在从政之前，创办了食品加工公司Vladimirsky Standart，在2019年被「富比世」（Forbes）杂志俄国版列为俄国最富裕的议员和高阶官员。

今年6月，俄国媒体指称安托夫在通讯软体WhatsApp发送讯息，内容称克里姆林宫用飞弹轰炸乌克兰是「恐怖主义」。安托夫则在俄国社群媒体VK上否认写过这样的讯息，坚称他支持俄国对乌克兰发起的「特别军事行动」。

© 2022 AFP