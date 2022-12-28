华盛顿州4变电站遭破坏

（法新社华盛顿27日电） 美国西部华盛顿州4个发电站周末期间遭到破坏，让人对可能是右翼极端分子在全国各地煽动恐惧并挑起民众冲突的疑虑加深。

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这场破坏行为在耶诞节当天导致西雅图南部港口城市塔科马（Tacoma）约1万4000人停电，警方今天未就疑是幕后黑手提出说明。

其中两个遭破坏变电站是塔科玛公共事业公司（Tacoma Public Utilities, TPU）旗下设施，根据公司声明，12月初曾收到联邦执法部门警告，称其电网面临威胁。

皮尔斯郡（Pierce County）警长办公室25日表示，正在调查此事，但没有逮捕任何人，也不知道这是否是一起协同攻击。警方声明，他们知道华盛顿其他地方、俄勒冈州和北卡罗来纳州也有类似事件。

「此时可能有多种原因…我们必须调查，而不是仓促下结论。」

但此前美国官员警告，声称要引发种族战争的新纳粹分子正以发电站为目标。

根据美国媒体，国土安全部在1月的情报备忘录中表示，暴力极端分子「至少从2020年已制定攻击电力基础设施的可靠、具体计画，因为电网与其他基础设施部门相互依存，确定电网为特别吸引人的目标」。

12月初，北卡罗来纳州穆尔郡（Moore County）因有人使用步枪损坏两个变电站，导致4万5000户家庭和企业断电。

2月时，3名与新纳粹有关联的男子在俄亥俄州哥伦布市（Columbus）认罪，他们密谋使用步枪和炸药破坏多处发电站。

去年，5名据称隶属白人至上主义者和新纳粹网路讨论群组的男子，在北卡罗来纳州被控策划攻击发电站。

© 2022 AFP