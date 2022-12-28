孟加拉首条捷运线通车

（法新社达卡28日电） 孟加拉首条都市捷运线今天通车，当局希望首都达卡交通壅塞问题可以获得缓解。严重的交通壅塞不但妨碍经济成长，也常引发塞车动弹不得的驾驶人大发脾气。

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达卡是全球人口最稠密城市之一，每天在车满为患的道路上通勤是2200万居民挥之不去的噩梦。

达卡交通问题也因街头经常上演的抗议活动和雨季的倾盆大雨而恶化。研究人员表示，达卡每年因塞车导致的经济损失高达30亿美元。

这套高架捷运系统已进行近10年，预计在2030年以前扩大至6条路线，开设超过100个站点。

今天通车的路线是连接达卡外围和市中心的一段，这段造价达28亿美元（相当于新台币862亿元），大多由日本的开发基金挹注。

孟加拉总理哈希纳（Sheikh Hasina）在通车典礼上表示：「这条捷运也是我们的另一个骄傲。」

「我们誓言将解决达卡交通壅塞的问题。有了6条都市捷运路线，我们将可以办到。」

这条路线全线营运时每小时预估可载运6万人次，通勤者热切期待通车日的到来。

每天得搭近3个小时公车上班的拉曼（Mostafizur Rahman）说：「我们都靠它了。它将减少社会大众的苦难。」

哈希纳也利用通车典礼，纪念参与这项建设的6名日籍铁道工程师，他们在2016年伊斯兰极端份子攻击达卡一家咖啡馆时不幸丧生。

© 2022 AFP