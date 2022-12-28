少了俄罗斯天然气欧洲勉强撑过冬天 未来局势不乐观

（法新社巴黎28日电） 尽管俄罗斯减少供应天然气，欧洲仍可能勉强撑过这个冬天，不必停止供气给用户，但分析家说，即使民众适应住家偏冷、支付更高额的帐单，可能仍不足以因应未来几年的局势。

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直到今年为止，德劳斯（Sofie de Rous）习惯把比利时海岸的自宅温度设在暖烘烘的摄氏21度，她说：「我喜欢房子暖暖的，我得承认…我真的用很多天然气。」

但俄罗斯2月入侵乌克兰使能源价格飙升后，这名41岁建筑公司员工就跟数以百万计的欧洲人一样，被迫调低恒温器。

俄国渐进式减少透过管线输送天然气至欧洲，引发一场液化天然气抢购大战，导致价格飙涨。

法国与西班牙等国家为用户冻结天然气价格，比利时等其他国家则允许业者多少把成本转嫁给用户。

德劳斯在东敦克尔克（Oostduinkerke）的房子面积90平方公尺，看着每月供暖费用从120欧元（约新台币3900元）涨到330欧元，她表示：「一开始我有点慌。」

她把恒温器调降至摄氏18度，还打算安装双层窗户与太阳能板。

如同德劳斯，一整个世代的欧洲人不必担心能源用量的情况，在2022年戛然而止，每个人都在留心恒温器设在几度。以前天然气如果算是价低量大，现在就是少又贵。

过去欧洲批发参考价格波动很小，徘徊在每千��小时20欧元左右，今年却一度飙到300欧元，之后才回落到约100欧元。

能源谘询公司伍德玛肯西（Wood Mackenzie）欧洲天然气分析师傅利曼（Graham Freedman）告诉法新社：「这是我这么多年来看过最混乱的时候。」

高昂的能源价格已导致多家工厂停产，尤其是高度仰赖廉价俄国天然气的德国化学产业，但欧洲国家仍有办法注满天然气储备库，还没有人被切断供气。

温和的秋季让许多用户延后开暖气，也有助欧洲因应冬天局势。但民众也已大幅减少天然气用量，根据欧盟统计局（Eurostat），今年8至11月天然气用量比2017至2021年同期平均值少了20%。

能源帐单可能继续居高不下，专家说，欧盟12月同意的天然气价格上限，对于降价帮助有限。

欧盟有能力进口大量液化天然气，但这是因为出价高于巴基斯坦和印度等南亚国家才办得到，这促使这些国家更加仰赖煤炭，对全球抑制气候变迁产生不利影响。

不过，欧盟进口液化天然气的能力已因缺乏基础设备而受限。欧盟需要接收站，把货船上的液化天然气恢复成气态，并重新注入管线内。

尽管更多液化天然气接收站已在施工中，但2023年，欧洲大致上必须不靠俄罗斯天然气来注满储备库，迥异于今年初的情况，欧亚国家间的天然气竞价大战可能变得更激烈。

液化天然气供应量有限也是问题。伍德玛肯西的分析师傅利曼说：「目前世界上的天然气量，不足以实质应付俄罗斯减少的供应量。」

而且提升供应量的液化天然气新工程在2025年前都无法运转，代表欧洲人必须习惯把住家暖气开在摄氏18度。

© 2022 AFP