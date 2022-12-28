巴西总统元旦就职典礼维安 首都警力全神戒备

（法新社巴西利亚27日电） 巴西总统当选人鲁拉预定元旦就职，各界担忧当天可能发生暴力事件。官员今天表示，首都巴西利亚将部署全数警力，以「百分之百」确保总统就职典礼安全。

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上周末，一名涉嫌男子被捕，他被控在巴西利亚（Brasilia）机场附近的一辆燃料车内放置炸药，欲在1月1日总统就职典礼前制造「混乱」。

这名嫌犯是即将卸任极右翼总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）的支持者。他告诉当局，他想「阻止」左翼鲁拉（Luiz Inacio Lula da Silva）领导下「巴西共产主义的建立」。

这枚炸药装置并未爆炸。

鲁拉内定的安全部长迪诺（Flavio Dino）25日告诉媒体：「将动员（巴西利亚）联邦地区百分之百警力，以确保总统的安全，也保护外国代表团和社会大众的安全。」

鲁拉的支持者在社群媒体上表达疑虑，担心就职典礼当天可能发生骚乱或攻击，届时预料将有数十万人参加巴西利亚的活动。

迪诺试图保证这次活动将是「安全」且「和平」，他鼓励巴西民众出来参加庆祝活动。（译者：纪锦玲/核稿：徐睿承）

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