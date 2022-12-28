战争、通膨及气候灾难 2022年留下「多重危机」

（法新社巴黎28日电） 全球经济自COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情侵袭世界以来一直吃紧，随着疫情缓和，2022年原本应该是经济复苏的一年，却留下新战争、创纪录高通货膨胀率和气候灾难等印记。

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「多重危机」（polycrisis）这个词因为经济史学家图兹（Adam Tooze）而普及，用它来形容2022年再贴切不过。但是放眼2023年，恐怕还有更多逆境。

阿姆斯特丹大学宏观经济学教授毕慈玛（Roel Beetsma）说：「自本世纪初以来，危机次数一直在增加。我们从第二次世界大战之后就没遇过这么复杂情势。」

继2020年COVID-19疫情引发经济危机之后，各国在2021年陆续解除防疫封锁措施，消费价格也开始上涨。

各国中央银行坚称高通膨率只是暂时现象、经济会回归正常，但俄罗斯今年2月底入侵乌克兰，又导致能源和粮食价格飙升。

由于薪资跟不上通膨，许多国家正努力应对生活费用上涨的危机，家家户户都被迫谨慎消费。

各国央行今年纷纷开始升息以平抑通膨，但这么做要冒着让国家陷入深度经济衰退的风险，因为更高借贷成本意味着经济活动会放缓。

在美国和欧元区，通膨终于有了减缓迹象。

经济合作暨发展组织（OECD）表示，预料20国集团（G20）的物价涨幅会在第4季达到8%，然后于明年下滑到5.5%。

欧洲智库布鲁塞尔欧洲暨全球经济研究所（Bruegel）指出，有27个成员国的欧洲联盟迄今已拨出6740亿欧元（约新台币22兆元）来保护消费者免受昂贵能源趋势影响。

欧洲最大经济体德国，同时也是最依赖俄罗斯能源供应的欧洲国家，占了其中的2640亿欧元。安永顾问公司（EY）调查显示，有半数德国人说，他们现在只把钱花在刀口上。

升息也伤害了消费者和企业。

美国联邦准备理事会（Fed）和欧洲中央银行（ECB）已于12月开始放慢升息步调，但仍暗示必须继续升息以抑制通膨。

经济学者预期德国和欧元区另一大经济体义大利将陷入衰退。英国经济则已经在萎缩。标普全球评级（S&P Global Ratings）预估欧元区2023年经济将停滞不前。

但国际货币基金（IMF）仍预期2023年全球经济将成长2.7%，OECD也预期会有2.2%的成长。

作为全球经济成长一大驱动力的中国近期放宽防疫措施，令人期望这个全球第2大经济体能开始复苏。中国长期实施防疫限制不仅伤害经济，也引发全国大规模抗议。

北京当局本周宣布将自2023年1月8日结束对入境旅客的隔离措施，暗示将对世界重新开放。

但毕慈玛认为，最大危机在于「慢动作发生」的气候变迁。

瑞士再保险公司（Swiss Re）表示，自然和人为灾难迄今已在2022年造成2680亿美元（约新台币8兆2315亿元）经济损失。光是侵袭美国的伊恩飓风（Hurricane Ian），估计就导致500亿到650亿美元的保险损失；巴基斯坦的「世纪洪灾」也造成300亿美元的灾害和经济损失。

各国政府11月在埃及举行的联合国气候变化纲要公约第27次缔约方会议（COP27）中，同意成立基金来弥补脆弱发展中国家因自然灾害而蒙受的损失。

不过，即使减少温室气体排放量和减缓全球暖化速度有其必要，这场峰会最终仍未针对逐步淘汰化石燃料做出新的承诺。

毕慈玛说：「这不是迫在眉睫的危机，却是非常漫长的危机，旷日持久。如果我们做得不够多，这将会以空前规模对我们造成冲击。」

© 2022 AFP