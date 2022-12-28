暴风雪打乱美国耶诞节航班 西南航空被骂翻

（法新社纽约27日电） 耶诞假期的暴风雪让全美各地机场陷入混乱，超过1万个航班因此被取消，取消航班最多的西南航空（Southwest Airlines）因此被骂翻。

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总部设在达拉斯（Dallas）、专营国内市场的西南航空在消费者口碑方面素来享有盛誉，但这回西南航空在社群媒体上被骂到臭头，劳工领袖更曝光西南航空员工受困的骇人故事。

原本打算昨天从康乃狄克州飞回佛罗里达州打理自家橡皮独木舟生意的旅客赛吉（Mike Sage）说：「一切彻底崩溃了。」

在西南航空的电话和网路系统都「当掉」后，赛吉直接驱车来到机场、排了两个小时的队，24日终于候补到西南航空机位。

但赛吉告诉法新社，他拿到票时，票务人员好心的给了他一个「提醒」、看着他的眼睛说：「如果我是你，我就不会指望这班飞机。我会再订另一家航空公司的机票，因为我们到处都有机组员受困，机师还只能睡在机场地板上。」

西南航空这次面对的问题是从耶诞节前开始的冬季风暴衍生而来；这场猛烈的风暴严重破坏假期旅行网络，并造成约50人丧命。

根据航班追踪网站FlightAware资料，虽然截至今天，美国航空（American Airlines）、联合航空（United Airlines）的航班已大致恢复正常，但西南航空取消了超过2500个航班，也就是正常航班的近2/3。

这场灾难不仅影响了西南航空的股价，还引来华府关切。

美国运输部（Department of Transportation）透过声明告诉法新社说：「西南航空航班取消和延误的比例是令人无法接受的，也远远高于美国其他航空业者。」

运输部表示，他们希望西南航空赔偿旅客蒙受的损失，并要求旗下机师、空服员和其他员工「做该做的事」，并扬言西南航空若不配合，将对西南航空采取行动。

美国总统拜登转推运输部的声明，美国联邦参议院商务委员会主席、华盛顿州民主党籍参议员肯特威尔（Maria Cantwell）也承诺后续会关注此事。

肯特威尔说：「西南航空过去几天出现的问题不仅攸关天气。委员会将会调查航班大乱的原因，及此事对消费者造成的影响。」

© 2022 AFP