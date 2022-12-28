森保一率日本队踢进世足16强获肯定 将续任总教练

（法新社东京28日电） 日本国家足球队在2022卡达世界杯足球赛表现亮眼，以「逆转胜」击败德国与西班牙晋级16强，厥功甚伟的主帅森保一「神调度」获日本足球协会正面评价，将续任总教练。

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据报导，已知日本足球协会决定由森保一续掌日本国家队兵符。日本足球协会预计傍晚举行森保一的就任记者会。

森保一率日本队在卡达世界杯小组赛「逆转胜」分别击败世界足球强权德国及西班牙，顺利晋级16强，但首战在PK大赛败给克罗埃西亚，未能达成赛前设定的闯进8强目标。

森保一跟日本足球协会的合约到卡达世界杯结束后届满，协会方面一直在检讨总教练后继人选，但相关人士透露，协会已决定由森保一续任。

日本国家足球队总教练过去在世界杯结束后都会换人，森保一将是世界杯结束后续掌国家队兵符的第一人。

森保一2018年夏天就任国家队总教练以来积极起用年轻选手，成功打造一支结合有经验老鸟的队伍，并在卡达世界杯一举击败曾获世界冠军的德国与西班牙。

虽然森保一未能率日本队闯进8强赛事，但也成功让日本队连续两届世界杯都踢进16强赛事。

尽管日本足球协会在思考总教练后继人选时，也将外籍人士纳入考量，但基于对森保一在场上调度能力等的正面评价，加上重视球队训练的延续性，最后决定跟森保一续约。

© 2022 AFP