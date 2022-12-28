民众丧失希望 古巴今年出现移民美国空前人潮

（法新社迈阿密28日电） 古巴男子龚萨雷兹（David Gonzalez）为了「存活而非生活」工作得筋疲力尽，因此决心前往美国寻找新生活。今年初他加入了大举移民行列，这成了古巴史上外移人口最多的行动。

广告 继续浏览后续

古巴已陷入1990年代以来最严重的经济危机，而现年34岁的理发师龚萨雷兹再也无法忍受那种生活上的艰困，也无法忍受他向来没有好感的共产党政权。

他在佛罗里达州迈阿密（Miami）告诉记者，在古巴「你会失去希望」。他历经数周行程并穿越了许多国家，才来到迈阿密。

就是这种许多古巴年轻人都会产生的毫无希望感觉，驱策前所未有的大量古巴人外移到美国。美国边界当局记录，2021年12月到2022年的一年间，古巴民众非法越界入境美国的人数超出了22万7000名。 佛罗里达国际大学（FIU）古巴问题专家杜安尼（Jorge Duany）表示，此一人数超过了古巴以往两次大规模人口外移的总和，分别是1980年「玛利尔事件」（Mariel boatlift），共有12万5000人移民美国；以及1994年一个月内有3万4000人投奔美国。

© 2022 AFP