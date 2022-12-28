禁阿富汗女性读大学任职NGO 联合国吁塔利班撤回禁令

（法新社纽约联合国总部27日电） 联合国安理会今天呼吁塔利班收回针对阿富汗妇女与女孩的政策，对阿富汗出现日益侵蚀人权的做法深感震惊。 奉行强硬派伊斯兰主义的塔利班（Taliban），24日禁止女性任职于非政府组织，引发国际社会的强烈抗议。这是塔利班去年重新掌权以来，限缩阿富汗女权的最新措施。

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塔利班已暂停禁止女性上大学与女孩就读中学。

联合国安全理事会在声明中说，塔利班加强限制阿富汗女子受教权，令安理会「深感震惊」，呼吁让「阿富汗的妇女与女孩全面、平等且有意义的参与」。 安理会敦促塔利班「重启学校并迅速收回这些政策与做法，这些措施代表对人权与基本自由的尊重日益受到侵蚀」。

安理会也谴责塔利班禁止妇女任职于非政府组织，警告这将对阿富汗的救援行动造成不利影响。

安理会表示：「这些限制措施与塔利班向阿富汗人做出的承诺和国际社会抱持的期望背道而驰。」

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）呼应安理会传递的讯息，称对阿富汗妇女与女孩实施的最新限制，「不合理地侵犯人权，必须撤除」。

© 2022 AFP