美暴风雪侵袭下 拜登南行度假决定是否参选连任

（法新社华盛顿27日电） 美国总统拜登今天动身飞往美属维京群岛（US Virgin Islands），在致命暴风雪侵袭之际前往加勒比海度假，外界预期他许下的新年新希望，将是参加2024年大选寻求连任。

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法新社报导，福斯新闻（Fox News）主持人今早痛批拜登，指他在美国人民对抗暴风雪之际，「准备去享受美好时光」。

然而，高龄80岁的拜登2022年执政有成，为他累积能量在前往圣克洛伊岛（St Croix）度假时宣布寻求连任白宫大位。

拜登以历来最高龄78岁担任总统，上任头两年面临一连串令人难以置信的危机，其中大多是前朝政府留下的问题。如果没有意外的话，这周的阳光假期终于可以让他好好休息一下。

拜登任期前半经历COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情高峰和低谷、狼狈退出20年阿富汗战争、40年来最高通货膨胀，以及前总统川普企图颠覆美国民主的政治余波等。

拜登去年12月曾规划赴波多黎各度假过新年，后因COVID-19疫情加剧而在最后一刻取消。

今日，即使疫情尚未结束，拜登今天仍准备前往加勒比海边度假。

在国内，拜登所属政党2022年在立法方面取得一连串胜利，以12月立法保护同性婚姻划下圆满句点，至于一度飙涨的汽油价格也几已回复正常水准。

反观共和党国会议员准备在明年1月掌控众议院之际显得混乱，仍是共和党领导者的川普面临多起法律官司威胁。

难怪拜登在耶诞节前夕于雅虎新闻（Yahoo News）发表一篇专栏文章，文中洋溢着过节的欢乐气氛。

他写道：「当我们回顾2022年…及展望未来时…我对美国人民和美国经济前景满怀信心。」

美国史上仅有3位总统在做满第1届任期后，决定不再竞选连任。川普是少数竞选失利的总统之一。

拜登若竞选连任成功，他第2任就职将是82岁、卸任时86岁，较之前美国总统高龄纪录保持者雷根（Ronald Reagan）第2任卸任时77岁几乎大了10岁。

共和党人试图把拜登描绘成一个老态龙钟的人，称他时而口齿不清、步履蹒跚，以及他常表现出困惑或记性不佳。

支持拜登的人则说，他的从政生涯过去也出现过失态和口吃，但他每天都表现出能胜任这个复杂工作，在镜头没有拍到的时候，他在重要的白宫会议上也展现出许多个人才能。

拜登医师欧康纳（Kevin O'Connor）在一年前的年度报告中指出，除了相对较轻微的衰老迹象外，拜登健康状况极佳，「适合履行总统职责」。

新的健检预料近期完成，欧康纳的最新健康评估将受到严格检验。

万一拜登不参选，副总统贺锦丽（Kamala Harris）显然将是替代人选，但她可能面临挑战者，引发民主党内混乱。

拜登于加勒比海度假时做出的决定最初将保密。但白宫幕僚长克兰（Ron Klain）表示，宣布决定仅是时间早晚问题。

克兰表示：「总统将做出决定。我预期，假期后不久就会决定。」（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

© 2022 AFP