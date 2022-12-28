美最高法院：法典第42卷移民政策持续有效

（法新社华盛顿27日电） 美国最高法院今天裁定，2020年起上路、在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间用以阻止数以十万计移民入境美国的措施应继续有效。

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大批移民聚集在边境，期望美国能够改变政策，让边境巡逻队（Border Patrol）开始登记并接纳所有寻求庇护者。

最高法院以5票对4票表决通过美国19州提出的请愿案。这些州表示，一旦撤销援引美国法典第42卷（Title 42 of the United States Code）实施的移民政策并开放美墨边界，移民将大举涌入。

最高法院表示，待法官就挑战取消第42卷命令的一项诉讼作出裁决前，前总统川普任内推出的这项政策将继续实施，法院拟明年2月审理此案，进而做出最终裁决。

此举可望让拜登政府在5月或6月前，为移民大量涌入美国一事做好准备。

在截至11月的一年内，约有250万人在试图越过美国南部边境时遭到拦截。

批评人士痛批第42卷命令「不人道」，认为这是一项伪装成公卫政策的特殊移民计画，但不符合任何目的。

在最高法院裁定维持这项具有争议的移民措施后，白宫今天敦促对美国移民制度展开「全面」改革。

白宫新闻秘书尚皮耶（Karine Jean-Pierre）在声明中说：「要真正修复我们支离破碎的移民制度，需要国会通过全面的移民改革措施。」（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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