蒲亭送盟国领袖8枚金戒 被讽为魔戒大反派索伦

（法新社莫斯科28日电） 俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）最近送给前苏联国家领袖8枚金戒，但批评者将他比为魔戒三部曲中渴望权力的魔君索伦（Sauron）。

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法新社报导，蒲亭在26及27日于俄国圣彼得堡（Saint Petersburg）举行的峰会上，赠送独立国协（Commonwealth of Independent States，俄罗斯及前苏联国家组成的联盟）8国领袖每人1枚金戒。

蒲亭则将第9枚金戒留给自己，这些金戒上镶有独立国协的象徵，并且刻上「俄罗斯」及「2023年新年快乐」字样。

巧合的是，在英国知名作家托尔金（J.R.R. Tolkien）的经典小说魔戒（The Lord of the Rings）中，索伦也给了人类9枚戒指以奴役他们，并使其屈从于他的意志。

自蒲亭今年2月派兵进攻乌克兰以来，乌国当局经常将俄罗斯比为索伦的领地魔多（Mordor），并将俄军比为索伦的士兵半兽人（Orc）。

对此，俄国知名政治科学家舒尔曼（Ekaterina Schulmann）在加密通讯软体Telegram写道：「这当然是故意这么做的。」

俄罗斯政治评论家拉特尼娜（Yulia Latynina）则称这些戒指是「无能为力之戒」，显然是意指蒲亭因为入侵乌克兰而日益遭到国际孤立。

拉特尼娜戏称，每位戴上这些戒指的统治者，都会使自己国家变成狂人统治的国度，她认为蒲亭将会独自一人戴上戒指，而且不会戴太久。

乌克兰议员冈察伦科（Oleksiy Goncharenko）则写道：「蒲亭已对扮演21世纪希特勒感到厌倦，已决定扮演魔戒之主。」

© 2022 AFP