让机器决定人生？欧美加紧立法驾驭人工智慧

（法新社巴黎28日电） 从「智慧」吸尘器、无人驾驶汽车，到诊断疾病的先进技术，人工智慧已经进入现代生活的每一个领域。欧洲联盟和美国正试图透过立法，避免机器决定生活方式可能的风险。

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提倡人工智慧的人认为它正在彻底改变人类体验，但批评者强调，这项科技有让机器决定生活方式的风险。

欧洲和北美的监管机关对此都感到忧心。

欧盟很可能明年通过「人工智慧法」（AI Act）立法，目的是为了驾驭电脑演算法时代。

美国最近提出「人工智慧权利法案」（Artificial Intelligence Bill of Rights），加拿大也考虑立法。

中国利用生物识别数据、人脸辨识和其他技术建立强大的控制系统，相关论战凸显问题的严重性。

就这项争议性科技向欧盟提供建议的丹麦学者哈苏巴赫（Gry Hasselbalch）认为，西方也正处在创建「极权主义基础设施」的危险中。

她告诉法新社：「无论有什么好处，我认为这是个巨大的威胁。」

但在监管机关能够采取行动前，他们还面临着定义人工智慧本质的艰巨任务。

布朗大学的文卡塔苏布拉马尼安（Suresh Venkatasubramanian）是人工智慧权利法案的共同起草人，他说试图定义人工智慧是「一件吃力不讨好的事」。

他推文表示，任何影响人们权利的科技都应该在人工智慧权利法案规范的范围内。

由27个会员国组成的欧盟更拐弯抹角，正试图对这个庞大领域加以定义。

欧盟的法律草案列出定义为人工智慧的各种方法，其中包括几乎所有涉及自动化的计算机系统，草案内容有100多页。

其中最引人瞩目的提案是完全禁止中国使用的那些「高风险」生物识别监控科技工具。

至于美国的人工智慧权利法案则是一套以立意高远文字陈述的简短原则，其中包括「你应该受到保护，免受不安全或无效系统的影响」等劝世内容。

专家估计，由于僵局国会局面，美国最快要到2024年才可能完成人工智慧专法立法。（译者：林沂锋/核稿：何宏儒）

© 2022 AFP