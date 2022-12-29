中国COVID-19疫情飙升 专家担心成新变异株温床

（法新社巴黎29日电） 随着中国取消COVID-19清零措施，病毒得以在拥有全球1/5人口的中国境内迅速传播。公卫专家警告，中国可能成为新型变异株诞生的「潜在温床」。

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中国几乎所有民众都对先前的COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情缺乏免疫力，且其中许多人都还没接种疫苗，引发其他国家和专家们的担忧。

日内瓦大学（University of Geneva）全球卫生研究所（Institute of Global Health）所长法拉欧（Antoine Flahault）告诉法新社，每一次新的感染都会增加病毒变异机会。

他表示：「14亿人突然暴露在SARS-CoV-2新型冠状病毒的情况，显然创造了容易出现新变异株的条件。」 曾任世界卫生组织（WHO）首席科学家的斯瓦米纳坦（Soumya Swaminathan）指出，很大一部分中国人容易被感染，部分原因在于许多老年人没接种疫苗或追加剂。

她向网路版的「印度快报」（Indian Express）表示：「我们需要密切关注任何新出现的相关变异株。」

为因应激增的病例数，美国、义大利、日本、印度和马来西亚本周都宣布，将对中国旅客加强检疫措施。

印度及日本已经宣布，将强制所有来自中国的入境旅客进行核酸检测（PCR），这也是法拉欧认为可望解决北京当局疫情资讯延迟的方法之一。

法拉欧说：「如果我们成功对来自中国的任何旅客身上鉴定出的所有病毒进行采样和定序，就几乎能在新变异株出现并在该国传播时马上得知。」

他也指出：「任何变异株，如果比先前的主要变异株更容易传播，例如BQ.1、B2.75.2、XBB、CH.1或BF.7，肯定代表着威胁，因为它们会引起新的疫情浪潮。」

「然而，就我们所知，这些已知的变异株似乎都未表现出令症状加剧的任何特定新风险，不过未来出现的新变异株仍有可能会发生这种情况。」

© 2022 AFP