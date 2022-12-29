乌克兰多地遭俄国飞弹大规模攻击 包括首都基辅

（法新社基辅29日电） 乌克兰军方今天表示，全国各地遭到俄罗斯飞弹「大规模」攻击，包括首都基辅（Kyiv）也遇袭。

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法新社报导，乌克兰空军在社群媒体发文称：「12月29日，发生大规模飞弹攻击…敌人正利用战略军机和军舰的空射和舰射巡弋飞弹，从各个方向攻击乌克兰。」

乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顾问波多利雅科（Mykhailo Podolyak）指出，俄军发射逾120枚飞弹。

今天上午，乌克兰多座城市发生爆炸。基辅市长克里契科（Vitali Klitschko）在通讯软体Telegram警告，可能出现停电状况，呼吁居民储水备用。

基辅市军事当局指出，首都东部2间私人民宅被坠落的飞弹碎片击中，该市西南部的1间企业和1座游乐场也遭到破坏。

位于东部的第二大城哈尔科夫（Kharkiv）市长泰芮可夫（Ihor Terekhov）说，当地发生「一连串爆炸」。

西部利维夫市（Lviv）市长萨多维（Andriy Sadovyi）也说，当地通报发生爆炸。利维夫州州长科济茨基（Maxim Kozytski）表示，防空系统正在运作，呼吁民众待在避难所内。

© 2022 AFP