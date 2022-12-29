俄土叙3国防部长罕见同框 在莫斯科召开会议

（法新社莫斯科28日电） 俄罗斯国防部表示，俄罗斯、土耳其以及叙利亚3国的国防部长今天在莫斯科召开会议，为叙利亚内战爆发以来首度有这类会谈。

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这同时也是叙利亚2011年爆发内战以来，土、叙两国的防长首次会晤。

俄土两国都有涉入叙利亚战事，但莫斯科当局支持的是叙利亚总统巴夏尔．阿塞德（Bashar al-Assad）政权，安卡拉当局则力挺反抗军。

俄国国防部表示，俄国防长萧依古（Sergei Shoigu）与土叙两国的防长艾卡（Hulusi Akar）、阿巴斯（Ali Mahmoud Abbas）讨论了「解决叙利亚危机、难民问题，以及共同努力打击叙利亚极端团体的方式」。

俄国国防部进一步表示，这场会议「极具建设性」，有必要持续进行，以符合进一步稳定叙利亚及区域局势的利益。

土耳其国防部发出类似讯息，说这场会议在「建设性氛围」下举行，并说「这场会议中，讨论了叙利亚危机、难民问题以及打击叙利亚所有恐怖组织的联合行动」。

国营媒体叙利亚新闻社（SANA）引述国防部的说法指出，叙利亚情报首长也在场，还说这场会议气氛「正面」。

© 2022 AFP