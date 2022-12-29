南韩隔音隧道大火酿5死37伤

（法新社首尔29日电） 南韩地方消防官员表示，首尔郊外京仁第二高速公路的隔音隧道附近发生巴士和卡车相撞事故，随后引发隧道大火，造成5人死亡、37人受伤。

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根据当地媒体转播画面，京畿道果川市第二京仁高速公路北义王出入口附近的隔音隧道被大火吞噬，窜出滚滚黑烟。上百名消防人员奋力试图控制火势。

根据当地媒体报导，消防局出动了55辆消防车、140名消防人员投入抢救。

果川市消防官员告诉法新社，一辆巴士和一辆卡车于当地时间下午1时50分左右相撞，随后引发大火。现场画面显示，高架隔音隧道很快陷入火海。

当地媒体报导，发生事故的是一辆载运废纸的卡车以及一辆载客巴士，相撞后引发火灾蔓延至附近的隧道，死者多在车上被发现。

官员表示，火势目前已经获得控制，「我们正进入隧道搜索，以免还有其他人伤亡」。

当局最初表示有6人葬身火海，后来将死亡人数下修为5人，并表示有37人受伤，部分伤患被烧伤。官员说：「3人面部遭到烧伤，其他伤者因吸入浓烟而送医。」

韩联社报导，内政部长李祥敏已下令「投入最大资源」搜救伤者。他说：「我敦促有关当局尽最大努力，将尚未脱困人员救出。」

这起死亡意外发生前，首尔梨泰院夜店区10月29日万圣夜才发生踩踏意外，造成150人死亡。

南韩于战后迅速转型，亚洲第4大济体的地位和蓬勃发展的民主政体都成为民族骄傲。然而原本可以预防的灾难接连发生，动摇民心。梨泰院事件以外，2014年世越号渡轮沉没意外夺走超过300条人命，也令人记忆犹新。

© 2022 AFP