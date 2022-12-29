印度计划申办2036年奥运

（法新社新德里29日电） 印度体育部长泰克指出，印度正计划争取举办2036年奥林匹克运动会，将于明年国际奥林匹克委员会开会时就此进行游说。

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总理莫迪（Narendra Modi）政府一直希望打造印度成为全球体育强国，且已挹注大量经费投入国内基础建设。

莫迪家乡古茶拉底省（Gujarat）的第一大城阿默达巴德（Ahmedabad）是印度申办奥运的候选城��，当地拥有2020年启用、以莫迪为名的全球最大体育场。

泰克（Anurag Thakur）告诉「印度时报」（The Times of India），现在是印度申奥的「正确时机」。

他在昨天见报的访问中说：「如果印度为促进体育投入那么多努力，我可以跟你保证，我们不只会举办奥运，我们会大张旗鼓地举办赛事。」

泰克表示，国际奥林匹克委员会（IOC）明年9月在孟买（Mumbai）开会时，印度将会提出获得政府全面背书的蓝图，其中勾勒出阿默达巴德举办奥运的步骤。

国际奥会已将未来3届夏季奥运主办权分别交给法国巴黎、美国洛杉矶和澳洲布里斯本。

如果印度申奥成功，会成为日本、南韩、中国之后，第4个举办奥运的亚洲国家。

印度2010年曾举办过大英国协运动会（Commonwealth Games），但被广泛指控涉及贪腐疑云和管理失当而蒙尘。

目前已有数个国家宣布有意申办2036年奥运，包括印尼、南韩及卡达。

© 2022 AFP