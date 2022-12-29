尼坦雅胡再度就任以色列总理 俄总统表态乐见

（法新社耶路撒冷29日电） 以色列鹰派政坛老将尼坦雅胡今天宣誓就任总理，分析家表示，他将领导的是以色列国史上最右翼的政府。而对于尼坦雅胡重新领导以色列政府，俄罗斯总统蒲亭今天表示乐见。

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73岁的尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）贪腐官司缠身，他是以色列史上任期最久的总理，曾于1996至1999年、2009至2021年领导国家。

尼坦雅胡在就职仪式前告诉以色列国会：「这是我第6度呈递我率领的政府，以取得国会支持，而我激动如初。」

国会表决通过尼坦雅胡的政府成立，并选出前公共安全部长欧哈纳（Amir Ohana）作为议长，欧哈纳成为第一位公开出柜的同志议长。

尼坦雅胡自诩为国家安全的保证人，他强调自己的首要目标是「阻挠伊朗发展核子武器库」、「确保以色列在区域内的军事优势」。

但他也表示希望「与阿拉伯国家扩大和平的圈子」，此前以色列在美国斡旋下，已与阿拉伯联合大公国、巴林、摩洛哥签署关系正常化协议。

打造上述协议的人士之一、前情报部长柯恩（Eli Cohen）获提名外交部长。

尼坦雅胡2021年6月被右翼人士班奈特（Naftali Bennett）、前电视新闻主播拉皮德（Yair Lapid）领导的联盟拉下台，这个联盟组成复杂，包含左派人士、中间派和阿拉伯政党。但尼坦雅胡没过多久就顺利重返总理大位。

另一方面，克里姆林宫今天表示，俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）乐见尼坦雅胡重新领导以色列政府，并指出有意与他强化合作。

根据声明，蒲亭在给尼坦雅胡的讯息中表示：「我希望您领导下的新政府，将持续为了贵国人民福祉和维护中东和平稳定，延续强化俄罗斯与以色列在各领域的合作。」

「在俄国，我们十分感激您个人对于强化两国友好关系的长期贡献。」

俄罗斯2月开始入侵乌克兰后，以色列采取谨慎立场对待莫斯科当局，试图维持中立。

© 2022 AFP