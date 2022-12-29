柬埔寨赌场饭店恶火增至19死 罹难人数恐攀

（法新社柬埔寨巴比29日电） 邻近泰国边境的柬埔寨钻石城赌场大饭店昨天深夜发生大火，至少造成19死，饭店内其他人恐怕也凶多吉少。救难人员描述罹难者为避免遭大火吞噬，奋不顾身从窗台往下跳。

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柬埔寨警方表示，钻石城赌场大饭店（Grand Diamond City）于当地时间昨晚11时30分左右发生大火。

柬埔寨班提米安夏省（Banteay Meanchey）资讯部门主任素克宏（Sek Sokhom）说：「我们检视尸骸，目前确认有19人死亡。」他指出，由于搜救人员还有部分区域尚未搜索，死亡人数恐怕还将攀升。

希望不具名的泰国救援团体义德善堂（Ruamkatanyu Foundation）一名志工表示，他的小组在当地时间凌晨2时抵达，看到人们从失火的大楼往下跳。

「我看到有人为了躲避浓烟从大楼里头跑出来」，还有很多人挤在屋顶逃生。「然后，我们看到有些人往下跳。」

法新社取得的画面显示，饭店大楼被大火吞噬，消防员努力控制火势，救援人员则试图从燃烧的窗台上救人。

在一则影片中，一名身分不明的男子坐在窗台上，后方的窗户窜出浓烟；另有画面显示，一群人挤在窗台上等待救援，背后大火不断逼近。

泰国外交部消息人士表示，他们正在与地方当局密切协调，将伤者转送至泰国沙缴府（Sa Kaeo）的医院，并称「当局从泰国派出消防车，协助控制火势」。

沙缴府当局稍后表示，超过50人被送到当地医院救治。当地卫生官员普拉帕斯（Prapas Pookduang）告诉法新社，有13人「必须依赖医疗设备维生」。

沙缴府首长帕林亚（Parinya Phothisat）说，还有约60人在泰国医院接受诊治检查后已经出院。

他说，泰国医院收治79名泰国公民、30名柬埔寨人与8名印尼人。

德善堂志工表示，火势从1楼窜起，沿着地毯快速延烧至其他楼层。

泰国和柬埔寨边境聚集许多赌场酒店，这次酿灾的钻石城赌场大饭店便是其中之一；泰国赌博大多不合法，柬埔寨边陲城镇巴比因此成为泰国游客的热门度假胜地。

© 2022 AFP