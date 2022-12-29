欧洲疾管中心：不必要强制筛检来自中国旅客

（法新社斯德哥尔摩29日电） 欧洲联盟（EU）卫生机关今天表示，尽管中国COVID-19（2019冠状病毒疾病）病例激增，他们仍认为，「不必要」强制要求来自中国的旅客接受筛检。

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美国和一些国家已引进措施，强制自中国入境的旅客接受COVID-19筛检。但欧洲疾病预防管制中心（ECDC）在声明中表示，这类措施对于欧盟整体而言并无必要。

中国之前实施严格防疫规定，虽大致控制住病毒扩散，但也冲击经济、引发大规模抗议。在北京政府决定解除这类规定后，中国各地医院内染疫者人满为患。

中国本周宣布将取消入境隔离措施，促使许多中国人规划出国旅游。

不过，欧洲疾病预防管制中心表示，基于欧盟/欧洲经济区（EEA）民众免疫力较高等原因，目前并不认为中国病例激增会影响到欧盟内部的流行病情势，因此该中心认为「不必要对来自中国的旅客实施筛检和旅行措施」。

欧盟执行委员会（European Commission）今天召开一场欧盟卫生安全委员会（EU Health Security Committee）会议，以讨论可能的因应之道。

欧盟执委会发言人告诉法新社：「鉴于中国的情势，欧盟就公卫措施彼此团结并协调行动至关重要。」

发言人说，欧盟执委会将「持续推动成员国进行讨论」。

© 2022 AFP