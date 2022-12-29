欧盟拟课石油「暴利税」 埃克森美孚怒提告

（法新社纽约28日电） 美国能源巨头埃克森美孚公司（ExxonMobil）发言人表示，公司今天向法院递状，要求禁止欧洲联盟（EU）对石油公司课徵「暴利」税。

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俄乌战争导致能源价格飙涨，欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）9月宣布，将针对石油、天然气和煤炭公司今年暴增的获利徵收「危机贡献」。

之后公布的细节显示，欧盟将针对今年获利徵收33%的税金，较2019至2021年的平均税率高出20%。

欧盟执委会9月间通过这项措施时，小心翼翼地没用「税收」一词，因为欧洲层面的任何新税收规定，都需要27个欧盟成员国一致同意。

但埃克森美孚德国与荷兰子公司今天向设在卢森堡的普通法院（General Court）递状，针对这项新措施提出诉讼。

埃克森美孚发言人声明指出：「我们知道能源危机让许多家庭和企业喘不过气，我们一直在努力增加对欧洲的能源供给。」

「我们的挑战只针对无益于生产力的暴利税，而非针对其他任何降低能源价格方案的元素。」

欧盟执委会发言人告诉法新社，已「留意到」这起诉讼，但「这些遭质疑的措施完全符合欧盟法律」，且是为了因应能源危机，秉持「休戚与共精神」采取的作法。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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