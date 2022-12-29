泰柬边境赌场饭店深夜恶火 受困者惊险跳楼逃生

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（法新社金边29日电）邻近泰国边境的柬埔寨钻石城赌场大饭店昨天深夜发生大火，疑造成10人丧生、30人受伤。网路影片及照片显示，有受困者跳楼逃生，也有人蜷缩在窗台上等待救援。

但根据法新社看到的警方临时报告，这次火灾造成「约10人丧生、30人受伤」，另据信有约400人在赌场工作。

网友分享的影片显示，这座赌场饭店建筑群燃起熊熊烈火，受困民众自燃烧的建筑物跳下逃生。

法新社取得的画面显示，饭店大楼被大火吞噬，消防员努力控制火势，救援人员试图从燃烧的窗台上救人。

画面中一名身分不明的男子坐在窗台上，后方的窗户窜出浓烟；另有画面显示，一群人在大火逼近下，挤在窗台上等待救援。

据当地媒体报导，火灾发生时赌场内有外籍人士。

泰国外交部消息人士表示，他们正在与地方当局密切协调，将伤者转送至泰国沙缴府（Sa Kaeo）的医院，并称：「当局从泰国派出消防车，一直努力控制火势。」

泰国救援团体义德善堂（Ruamkatanyu Foundation）志工表示，火势从1楼窜起，沿着地毯快速延烧至其他楼层。

泰国和柬埔寨边境聚集许多赌场酒店，这次酿灾的钻石城赌场大饭店便是其中之一；泰国赌博大多不合法，柬埔寨边陲城镇巴比成了泰国游客的热门度假胜地。

© 2022 AFP