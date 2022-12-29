泽伦斯基：俄最新空袭酿多地停电

（法新社基辅29日电） 乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，在俄罗斯对全国各地发动一波飞弹攻击后，乌克兰全境多数地区在低温中无电可用。

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泽伦斯基说：「截至今天傍晚，乌克兰多数地区都停电。」

「基辅州（Kyiv）和首都、利维夫州（Lviv）、敖德萨（Odessa）市与州、赫松（Kherson）市与州、文尼察州（Vinnytsia）和外喀尔巴阡州（Transcarpathia）的情况特别艰困。」

「俄罗斯每次发起这种飞弹空袭，只会把自己更进一步推向死胡同。他们的飞弹数量日益减少。」

「相反的，作为全球最大恐怖分子，会让俄罗斯及其公民长期承受后果。每一枚飞弹只是证明这一切都必须靠（战争）法庭来解决，这就是之后会发生的事。」

乌克兰各地今天上午传出爆炸声响，包括首都基辅、第2大城哈尔科夫（Kharkiv）和毗邻波兰的利维夫市。就连距离俄罗斯近1000公里、乌克兰西部的伊凡诺-法兰科夫斯克州（Ivano-Frankivsk）都被飞弹攻击。

乌克兰内政部长莫纳斯特斯基（Denys Monastyrskiy）提到今天俄军的最新空袭时说：「我们有3人死亡、6人受伤，包括一名孩童。」

乌克兰武装部队总司令扎卢兹尼（Valeriy Zaluzhny）说，俄罗斯发射69枚巡弋飞弹，其中54枚遭到击落。

外交部长库列巴（Dmytro Kuleba）推文，在乌克兰人民准备庆祝新年时，俄军采取「无意义的野蛮行径」。

另一方面，白俄罗斯国防部表示，白俄在西部毗邻波兰的布勒斯特市（Brest）击落一枚乌克兰的飞弹，并播出碎片落地的影像。

白俄罗斯外交部发言人说，明斯克当局召唤乌克兰大使，以抗议这起事件。

此事发生于今天上午10时至11时之间，大约是俄军发射大量飞弹攻击乌克兰的同一时间。

基辅政府今天稍晚指出，这起事件可能是俄国试图把白俄拖进冲突的计谋。乌克兰国防部在声明中表示：「乌克兰方面不排除是俄方蓄意挑衅，为其巡弋飞弹安排这样的路径，好在白俄领土上空引发拦截。」

就在上个月，据信是乌克兰防空部队发射的一枚S-300飞弹掉落波兰境内。

© 2022 AFP