玻利维亚反对派领袖被控犯下恐怖主义 遭当局逮捕

（法新社玻利维亚圣克鲁斯28日电） 玻利维亚警方今天以「恐怖主义」罪名逮捕玻利维亚经济中心圣克鲁斯省省长卡马丘（Luis Fernando Camacho），使得卡马丘支持者与安全部队在街头爆发冲突。

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内政部长卡斯蒂约（Eduardo del Castillo）在推特上说，「我们在此通知玻利维亚人民，玻利维亚警方对卡马丘执行逮捕令」，并表示卡马丘将飞往行政首都拉巴斯（La Paz）接受讯问。

前右翼总统候选人卡马丘正在接受多项指控的调查，包括他涉嫌在2019年左翼总统莫拉莱斯（Evo Morales）的辞职中发挥推波助澜的作用，以及今年涉嫌煽动在圣克鲁斯（Santa Cruz）举行的抗议。

检察官办公室表示，卡马丘遭控与推翻莫拉莱斯的运动有关，犯下「恐怖主义」罪，但没有提供更多细节。

与此同时，卡马丘省长办公室声称，卡马丘「在一次完全不合常规的警察行动中被绑架」。

在得知卡马丘被捕后，支持者用铺路石、树枝和车辆封锁圣克鲁斯的街道，并要求释放卡马丘。支持者还放火焚烧地区检察官办公室。目前尚未传出有任何伤亡。

要求释放卡马丘的数十名支持者涌进圣克鲁斯的2座机场，导致这2座机场班机停飞，但仍未能拦下卡马丘飞往拉巴斯的航班。

© 2022 AFP