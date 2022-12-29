科索沃关闭与塞尔维亚最大边境通道

（法新社贝尔格勒28日电） 科索沃与塞尔维亚持续数月的紧张关系再次升高，科索沃今天关闭与塞尔维亚的最大边境通道后，美国、北大西洋公约组织（NATO）与欧洲联盟（EU）敦促各方克制。

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科索沃2008年宣布脱离塞尔维亚独立，但贝尔格勒当局拒绝承认科索沃地位，并鼓励科索沃12万塞裔反抗普里斯汀纳当局，特别是在以塞裔人口为主的北部地区。

近年来，塞尔维亚军队多次因与科索沃关系紧张而处于高度戒备。12月10日，在科索沃北部塞裔为主地区，有数百名塞裔民众架起路障，瘫痪两条边境通道的交通，起因是不满科索沃警方逮捕了一名塞裔前警员。

设置路障后，科索沃警察和国际维和人员在多起枪击事件中遭到攻击，塞尔维亚武装部队本周也处于高度戒备状态。

但一名女发言人说，普里斯汀纳法院今天下令将前警官潘蒂奇（Dejan Pantic）从监狱释放并软禁。此举可能暗示局势将趋于平静，因为塞裔表示，之所以设置路障，主要就是因为潘蒂奇被捕。

昨晚，在塞尔维亚边界抗议的数十名示威者用卡车与牵引机堵住通往两国最大边境通道默达（Merdare）的交通，迫使科索沃警方今天关闭这个过境点。

© 2022 AFP