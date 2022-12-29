避免南海误判 菲中将签协议建立直接沟通管道

（法新社马尼拉29日电） 菲律宾外交部官员今天表示，菲国总统小马可仕下周访问中国期间，双方将签署协议在两国外交部之间建立直接沟通管道，以免针对主权有激烈争议的南海出现「误判和沟通不良」。

广告 继续浏览后续

小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）将于1月3至5日访问北京，并将与中国国家主席习近平会面。一名菲律宾外交部官员告诉媒体，相关协议将在这趟访问期间签署。

小马可仕曾经强调，他将不会让中国践踏菲律宾在南海的海上权利。这样的表态与不太愿意批评中国的菲律宾前总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）有别。

在媒体报导传出，北京已开始在南沙群岛扩大填海造陆后，菲律宾上周下令军方加强在南海驻军。

菲律宾外交部亚太事务助理部长殷比瑞（Neal Imperial）今天表示：「为了避免在西菲律宾海（West Philippine Sea）发生误判和沟通不良，双方已经同意签署协议，在两国外交部不同层级之间建立直接沟通管道。」

马尼拉将菲律宾西侧海域称为西菲律宾海。

殷比瑞还指出，这项协议将针对一旦发生争端时两国应如何接触，正式确定相关「程序」。

他表示：「过去双方可能都在见机行事。可能由菲律宾武装部队（Armed Forces of the Philippines，AFP）主动接触，也可能是其他正式...接触方式。」

北京声称拥有几乎整片南海的主权，并以没有法律基础为由，对国际法院的一起相关仲裁结果不予理会。

菲律宾、越南、马来西亚和汶莱也都声称对南海部分海域拥有主权，且各自宣示海域有所重叠。

殷比瑞又说，小马可仕与习近平及其他中国高层领导人会谈时，将「继续维护我国主权」。「总统希望西菲律宾海和有和平稳定局势。」

彭博（Bloomberg News）20日报导，美国官员提供的卫星影像显示，南沙群岛中的杨信沙洲（Lankiam Cay）、安达礁（Eldad Reef）、牛轭礁（Whitson Reef）及铁线礁（Sandy Cay）出现新的填海造陆。

菲律宾当天晚间表示「严正关切」，隔天并下令军方加强在南海的驻军。中国外交部则称报导「完全没有事实根据」。

小马可仕这趟北京行可望签署多达14项协议。鉴于中国正与COVID-19（2019冠状病毒疾病）激烈疫情奋战，殷比瑞说，小马可仕和代表团将以防疫泡泡方式出访，以降低感染风险。

代表团成员包括菲律宾前总统雅罗育（Gloria Arroyo）、高阶部会官员和商界领袖。

© 2022 AFP