俄新舰艇与核潜舰成军 蒲亭视讯视导

（法新社莫斯科29日电） 俄罗斯总统蒲亭今天透过视讯视察数艘新军舰与核潜舰成军服役，誓言要进一步加强俄国海军。

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法新社报导，自COVID-19疫情爆发以来，蒲亭（Vladimir Putin）就大多避免与公众接触。他这次也是透过视讯连结视导新舰艇挂上俄罗斯国旗。

新服役舰艇中含1艘巡逻舰、1艘扫雷舰和能发射弹道飞弹的「北风之神」级（Borei-class）苏沃洛夫大元帅号（Generalissimus Suvorov）核动力潜舰；另一艘同级核潜舰亚历山大三世号（Emperor Alexander III）今天刚好出海，会在试航后入役。

蒲亭在电视谈话中说：「我们将加快各种舰船的建造速度和数量，为它们配备最现代化的武器。」

「总而言之，一切都为能有效确保俄罗斯的安全，保护我们在世界海洋中的国家利益。」

蒲亭执政的20年间将加强武装部队当成首要任务，为海军配备新军舰，也让他口中「无敌」的极音速飞弹列装俄军武库序列。

只不过俄罗斯在乌克兰获得大量西方武器后，在乌克兰战场遭受一系列挫败。（译者：林沂锋/核稿：陈亦伟）

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