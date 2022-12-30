日本后现代建筑大师矶崎新91岁辞世 曾获建筑界诺贝尔奖

（法新社东京30日综合外电报导）日本建筑大师矶崎新的办公室今天证实他与世长辞，享耆寿91岁。矶崎新的建筑风格以前卫着称，2019年获颁有「建筑界诺贝尔奖」之誉的普利兹克建筑奖。

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矶崎新的办公室在致法新社声明中说，矶崎新28日在冲绳的家中因衰老过世，丧礼仅限亲友参加。

矶崎新是后现代建筑大师，他在欧美风主宰全球建筑时，将亚洲与西方的文化历史影响力结合在一起，融入他的建筑设计中，以前卫风格与突破框架的作品闻名。

矶崎新师从丹下健三。丹下健三是首位赢得普利兹克建筑奖（Pritzker Prize）的日本建筑师，矶崎新则是第8位获此殊荣的日本建筑师。安藤忠雄、伊东�N雄也都曾获此奖。

矶崎新最着名的作品包括洛杉矶当代艺术博物馆（Museum of Contemporary Art in Los Angeles）以及巴塞隆纳的圣约迪室内体育馆（Palau Sant Jordi），后者是他替1992年夏季奥运设计的场馆。

迪士尼公司位于佛罗里达州的「迪士尼行政大楼」（Team Disney Building）等指标性建筑也是出自矶崎新之手。

矶崎新1931年出生于日本西南部的大分县大分市。广岛和长崎遭到原子弹轰炸时，他年仅14岁，日本战后的废墟伴随着他成长。

他说：「我在原爆点附近区域长大。那里完全是废墟，没有建筑，没有大楼，甚至没有城市。因此，我最初的建筑体验是建筑的空虚，我开始思考人们如何重建他们的家园和城市。」

凯悦基金会（Hyatt Foundation）2019年颁发普利兹克建筑奖时，赞扬矶崎新将各方面的影响融入作品中。

基金会主席普利兹克（Tom Pritzker）当时说：「在西方文明传统上影响东方的那个时代，矶崎新是第一批在日本境外打造建筑的日本建筑师之一。」

他还说，矶崎新的作品「明显受到他的全球公民身分的影响，实现真正的国际化」。

评审将他的建筑描述为「绝不仅是复制现状」的作品。「他对于有意义建筑的探寻，反映在他的作品当中。时至今日，这些建筑仍独树一格。」

© 2022 AFP