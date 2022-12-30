时尚庞克教母辞世 英国文化大臣致哀

（法新社巴黎29日电） 英国知名设计师「庞克教母」薇薇安魏斯伍德（Vivienne Westwood）今天辞世，享寿81岁。消息一出，时尚圈、演艺界群起致哀，英国文化大臣也声明悼念。

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英国文化大臣唐萃兰（Michelle Donelan）在推特上写说：「悲伤的一天，薇薇安魏斯伍德过去和未来都一直会是英国时尚界的伟大人物。」

「她的庞克风格改写了1970年代规则，一生因忠于个人的价值观而广受赞誉。」

薇薇安魏斯伍德以雌雄同体的设计、印上标语的T恤以及不畏当权的叛逆态度声名鹊起。她也是坚守信念的社会运动人士，将她关心的议题带到伸展台上，例如气候变迁。

这位时尚大师2006年获封女爵士（Dame）。

薇薇安魏斯伍德过世消息一出，时尚界和演艺圈人士纷纷致哀，包括从「辣妹合唱团」（Spice Girls）歌手转型为时尚设计师的维多利亚贝克汉（Victoria Beckham）、美国设计师马克雅可布（Marc Jacobs）、歌手乔治男孩（Boy George）和庞克摇滚歌手比利艾铎（Billy Idol）等都发文悼念。

© 2022 AFP